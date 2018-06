Incident se odehrál už v červnu roku 2016, když Ogunya před jeho domovem zadrželi na základě zatykače na jméno Oluwafemi Kayode Johnson, neúspěšného a deportovaného žadatele o azyl, jenž se podle úřadů vrátil.

Zadrženému muži nigerijského původu, který získal kanadský pas už v roce 1996, nepomohly ani jeho doklady, včetně certifikátu o udělení kanadského občanství. Na stanici policie údajně zjistila, že jeho otisky prstů se shodují s těmi Johnsonovými, napsala stanice CBC.

Olajide Ogunye, 47, was born in Nigeria and moved to Canada with his family in the 1990s. A few years after that, in 1996, he became a Canadian citizen. But his citizenship and Ontario health cards did not convince CBSA officers. #cdnimm #immigrationcorner https://t.co/hZvKLC5R9Y