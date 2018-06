Melania Trumpová nedoprovodí prezidenta na velké summity

Manželka amerického prezidenta Melania Trumpová neodcestuje se svým manželem na nadcházející summit skupiny G7 do Quebeku a nepojede ani do Singapuru na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Médiím to potvrdila v noci na pondělí mluvčí první dámy Stephanie Grishamová. Trumpová se neukázala veřejnosti od přivítání propuštěných Američanů ze severokorejského vězení a od operace ledviny.