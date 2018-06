Beeová hovořila o přistěhovalectví a v této souvislosti v případě přistěhovalců bez dokumentů kritizovala praktiku oddělování dětí od rodičů. Následně připomněla, že Ivanka zveřejnila na Instagramu fotku se svým dítětem, které objímá.

Poté prezidentovu dceru vyzvala, aby něco s otcovými imigračními praktikami udělala. Svůj komentář zakončila urážkou.

„Proč nevyhodí netalentovanou Samanthu Beeovou, která ve svém propadákovém pořadu používá děsivý slovník? Naprosto dvojitý standard...," napsal na Twitteru Trump v očividné narážce na případ komičky Roseanne Barrovové, které televize ABC kvůli rasistické poznámce zrušila její sitcom Roseanne. [celá zpráva]

Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are Winning, and will be doing so for a long time to come!