Ve vyšetřovací zprávě stojí, že nikdo z pilotů ani námořníků nedokáže vysvětlit, co tehdy jejich operační svaz doprovázelo.

Plavidlo vybavené nejsofistikovanějšími zaměřovacími systémy zaznamenalo objekt, který charakterizoval jako „anomální vzdušné plavidlo“, jež velmi rychle kleslo ze 60 tisíc stop (18,2 kilometru) na 50 stop (15 metrů) nad hladinu oceánu, nějakou dobu se nad ní vznášelo a pak zmizelo rychlostí balistické střely.

Důstojník, který objekt na radaru pozoroval, tvrdil, že obraty, kterých bylo domnělé UFO schopné, za celých sedmnáct let u námořnictva neviděl.

K dalšímu kontaktu došlo po čtyřech dnech. USS Princeton tentokrát zalarmoval dva letouny F/A-18 Hornet, které se vracely z cvičného letu. Jeden ze strojů se přiblížil na vzdálenost 5 až 10 námořních mil (9 až 18 kilometrů) od místa lokalizace objektu.

Pilot na místě nic neviděl, zaznamenal jen zčeřenou hladinu oceánu na ploše o rozloze 50 až 100 metrů. Vypadalo to, jako by se cosi rychle nořilo pod hladinu. Například ponorka. „Je možné, že vodu čeřilo anomální vzdušné plavidlo, ale bylo nějakým způsobem maskované nebo neviditelné lidským okem,“ hlásil pilot. Ponorka USS Louisana, která byla v době pozorování v oblasti pod hladinou, nic zvláštního nezaznamenala.

Vizuální kontakt



Druhému stroji F/A-18F s dvoučlennou posádkou se podařilo navázat kontakt. A právě z tohoto setkání pochází nahrávka, která v prosinci minulého roku obletěla média.

„Víte, narazíte na spoustu zvláštních věcí. Ale když se ukáže dvanáctimetrový Tic Tac bez křídel, který se může pohybovat libovolným směrem, od vznášení se nad oceánem přes kopírování našeho pohybu až po zrychlení do bodu, kdy zmizí jako lusknutím prstu… Nevím, co to je. Nevím, co jsem to viděl. Vím jen to, že to bylo opravdu působivé, velmi rychlé a chtěl bych se v tom proletět,” vzpomínal na podivné setkání pilot Dave Fravor.