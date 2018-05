„Doufejme, že všechno půjde hladce se Severní Koreou. Může se stát hodně věcí. Včetně té například, že je možné, že by se mohl uskutečnit domluvený summit nebo jiný summit později,“ řekl na závěr svého vystoupení Trump, který sám v dopise Kimovi napsal, že za dané situace by se neměla schůzka konat. [celá zpráva]

Trump dal najevo lítost, že se summit neuskuteční, jako by ho odvolala druhá strana a ne on sám: „Jsem přesvědčen, že je to ohromný krok zpět pro Severní Koreu a jistě i pro svět.“

U.S. President Donald Trump says "we'll see what happens" when he was asked whether the cancellation of planned meeting with North Korean leader Kim Jong Un raised the risk of war