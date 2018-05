Puma, která v USA zabila cyklistu, překvapila odborníky. Většinou na lidi neútočí

Puma, která v sobotu zabila na západě Spojených států jednoho cyklistu a druhého zranila, se chovala velmi neobvykle. Většinou jsou tyto kočkovité šelmy plaché a jen málokdy končí jejich útoky smrtí, uvedl list The Washington Post. Cyklisté navíc udělali vše, co úřady doporučují v případě setkání s pumou. Přesto jim to nebylo nic platné.