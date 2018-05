Pagourtzis útočnou puškou AR-15 zastřelil deset lidí stejný počet jich zranil. Policie po útoku zadržela jeho a ještě jednoho podezřelého studenta. V objektu školy byly také nalezeny trubkové nálože. Podle nepotvrzených zpráv několik těchto náloží naházel i do tříd.

Svědci podle serveru Daily Mail uvedli, že Pagourtzis při vstupu do dveří umělecké třídy zvolal „Překvapení!“.

Dimitrios Pagourtzis

FOTO: Profimedia.cz

Na svém facebookovém profilu, nyní již smazaném, mladík na konci dubna zveřejnil fotografie vojenských bot a trička s nápisem „Born to kill“ (Zrozen k zabíjení). Kromě toho přidal i záběr tmavého trenčkotu s nacistickým Železným křížem, který byl podle něj udělen za odvahu. Na kabátu však byl i komunistický symbol srpu s kladivem a obrázek Bafometa.

Žena se modlí nedaleko střední školy v Santa Fe, kde střelec zabil deset lidí.

FOTO: Jennifer Reynolds /The Galveston County Daily News via AP, ČTK/AP

Jeho spolužáci popsali, že tmavý trenčkot nosil každý den do školy.

Také na jednom instagramovém účtu, spojovaném s Pagourtzisem, se objevil před týdnem záběr pistole a nože.

Lidé evakuovaní ze střední školy v Santa Fe, kde střelec zabil nejméně deset lidí.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Agentura AP se pokusila kontaktovat jeho rodinu, ta ale hovořit odmítla se slovy „Dejte nám čas, děkujeme.“

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv