Svědci uvedli, že viděli ohromnou ohnivou kouli a z místa dopadu na kraji letiště stoupá hustý dým. Na místě zasahovali letištní hasiči, uvedl list Independent. Nemocnice jsou v plné pohotovosti.

Stroj letěl na vnitrostátní lince do Holguinu na východě „ostrova svobody”.

A #Boeing 737 #plane crashed shortly after taking off from #Havana's main #airport, #cuba pic.twitter.com/i2r0N4jKO4