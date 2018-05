Za vznikem těchto reklam či za jejich propagací stojí ruská Agentura pro výzkum internetu (AII), která je považována za nástroj Moskvy k šíření dezinformací a manipulativních informací. Rusko ale popírá, že by se snažilo jakkoli do voleb zasáhnout.

Demokraté ze sněmovního výboru pro tajné služby již dříve dali k dispozici vybrané reklamy, které si AII na Facebooku zaplatila. Nyní ale zveřejnili všechny reklamy, které společnost Facebook provozující stejnojmennou sociální síť předala Kongresu v rámci vyšetřování role Ruska v amerických prezidentských volbách.

Yesterday Democrats on the House Intelligence Committee released more than 3,500 political Facebook ads paid for by Russia's Internet Research Agency between 2015 and 2017. https://t.co/V5lgDJ5dRH pic.twitter.com/1kdUqR9x9Q

Velká část reklam se podle agentury AP snaží rozsévat rasovou nesnášenlivost, například tím, že upozorňuje na policejní brutalitu nebo znevažuje hnutí na podporu práv černochů Black Lives Matter.

AP rovněž poznamenala, že reklamy byly často velice přesně zacílené. Pokud třeba uživatelé na Facebooku vyjádřili souhlas s některými moderátory stanice Fox News či konzervativními profily, zamířila na ně reklama určená pro odpůrce přistěhovalectví. Výjimkou nebylo ani geografické zacílení, kdy uživatelé v okolí Buffala dostali pozvánku na demonstraci požadující spravedlnost pro černošku, která zemřela v místní věznici.

This is one of the memes currently being pushed by the Russian Internet Research Agency in St. Petersburg pic.twitter.com/aZ9DuDs2Mo