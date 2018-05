Právě sexuálním vztahem s Clintonem během své stáže v Bílém domě se Lewinská proslavila.

Town & Contry jí jako „odškodnění” měl nabídnout, že s ní udělá rozhovor. Lewinská ve středu jednání produkčního týmu časopisu zveřejnila na sociálních sítích. „Drazí, nezvěte mě na akci, a když se rozhodnu přijít, tak pozvání nerušte jen proto, že se rozhodne přijít i Bill Clinton,” napsala Lewinská na Twitteru.

dear world:

please don't invite me to an event (esp one about social change) and --then after i've accepted-- uninvite me because bill clinton then decided to attend/was invited.

it's 2018.

emily post would def not approve.

✌🏼Me