„Falešné zprávy pracují přesčas. Právě bylo oznámeno, že navzdory obrovskému úspěchu, který máme s ekonomikou a vším ostatním, je 91 procent zpráv z (televizních) sítí o mně negativních (fake). Proč pracujeme tak tvrdě s médii, když jsou zkažená? Zbavit je pověření?“ napsal pak Trump ve tweetu.

The Fake News is working overtime. Just reported that, despite the tremendous success we are having with the economy & all things else, 91% of the Network News about me is negative (Fake). Why do we work so hard in working with the media when it is corrupt? Take away credentials?