Policisté se vrátili na farmu poté, co byl znovu otevřen dlouho odložený případ zmizení 12leté Kimberley Kingové z nedalekého Warrenu. Ta je nezvěstná od roku 1979.

Komisař warrenských policistů William Dwyer řekl, že vyšetřovatelé byli povzbuzeni tím, co na bývalé farmě od pondělí nalezli, aniž by to upřesnil. Dwyer dodal, že „není pochyb“ o tom, že farma je místo, kde leží ostatky Kingové. Při pátrání se soustřeďují na lesíky vedle pole.

Podezřelý Arthur Ream

FOTO: Reuters

Dwyer potvrdil, že hlavním podezřelým je právě Arthur Nelson Ream, který byl odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění za to, že v roce 1986 zavraždil 13letou Cindy Zarzyckiovou. Její tělo se na farmě podařilo objevit až v roce 2008. Ream, který byl v té době ve vězení za znásilnění patnáctileté, se v roce 2009 k vraždě přiznal.

Svým spoluvězňům řekl, že zabil další čtyři až šest dívek. Ti informovali bachaře.

Kromě Kingové je Ream nyní spojován se zmizením dalších čtyř dívek, v roce 1970 zmizela 13letá Cythia Coonová, o čtyři roky 16letá Nadine O´Dellová, v roce 1982 15letá Canton Townshipová a v o rok podějí 17letá Kellie Brownová, uvedl server Clickondetroit.

Pokud se podaří najít ostatky dalších obětí, mohl by být Ream obviněn z dalších vražd. Muž odmítá s policií spolupracovat řekli Dwyer a starosta Warerenu Jim Fouts.