ČTK

Trump se ve své páteční řeči důrazně přihlásil ke druhému dodatku americké ústavy, který garantuje Američanům právo držet zbraň. Mimo jiné prohlásil, že pokud by civilisté v Paříži byli při teroristických útocích ozbrojeni, "byl by to úplně jiný příběh".

Francouzské ministerstvo zahraničí v neděli podle agentury Reuters šéfovi Bílého domu adresovalo nejostřejší kritiku za dobu jeho působení ve funkci. "Francie vyjadřuje rozhodný nesouhlas s vyjádřeními prezidenta Trumpa o pařížských útocích z 13. listopadu 2015 a požaduje respektování památky obětí," uvedlo ministerstvo v prohlášení.

"Každá země svobodně rozhoduje o svých zákonech o nošení střelných zbraní, stejně jako v jiných oblastech. Francie je hrdá na to, že je zemí, kde je pořizování a nošení střelných zbraní přísně regulováno," dodalo.

Trumpa kritizovali francouzští politici mimo jiné za výraznou gestikulaci, když popisoval masakr v hudebním klubu Bataclan, v němž bylo zabito 90 z celkem 130 obětí pařížských útoků.

Ostudné a obscénní výroky

"Dali si načas a sestřelovali je jednoho po druhém. Prásk! Pojď sem. Prásk! Pojď sem. Prásk!," líčil Trump a svýma rukama přitom napodoboval střelbu. François Hollande, který byl v té době francouzským prezidentem, v neděli na Twitteru Trumpovy výroky a chování označil za "ostudné" a "obscénní".

Proti Trumpovým vyjádřením se ostře ohradili také londýnští chirurgové. Americký prezident byl podle nich úplně vedle, když dal do souvislosti útoky nožem a nedostatek střelných zbraní mezi lidmi a líčil, že podlahy v jedné "kdysi velmi prestižní" londýnské nemocnici jsou celé od krve obětí útoků nožem.

"Proti tomuto násilí můžeme učinit více, ale tvrdit, že střelné zbraně jsou součástí řešení, je směšné. Střelné rány jsou nejméně dvakrát smrtelnější než zranění způsobená nožem a obtížněji se dávají do pořádku," uvedl chirurg Karim Brohi z Královské londýnské nemocnice, kterou měl zjevně na mysli Trump, jenž se chystá Británii navštívit 13. července.