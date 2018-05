„Bylo to hrozivé. Takový dopad, jako by tam vybuchla bomba. Všichni lidé v budově začali panikařit. Bylo to absolutně strašné,” cituje CNN Denvera Goodwina, jenž pracuje v autoopravně nedaleko místa neštěstí.

Ze snímků, které se objevily na Twitteru, je patrné, že se letoun zřítil na silnici. Podle televize Fox News spadl nedaleko dálnice u mezinárodního letiště Savannah/Hilton Head. Stanice CNN doplnila, že stroj spadl krátce po startu několik kilometrů od letiště.

JUST IN: A military plane crashed in Savannah, Georgia. It's unknown if there are any injuries.