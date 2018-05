Novinky

Na místě zasahují bezpečnostní složky. Ze snímků, které se krátce po nehodě objevily na Twitteru, je patrné, že se letoun zřítil na silnici.

Trosky havarovaného vojenského letadla.

FOTO: James Lavine, ČTK/AP

Podle televize Fox News spadl nedaleko dálnice u mezinárodního letiště Savannah/Hilton Head. Stanice CNN doplnila, že stroj spadl krátce po startu několik kilometrů od letiště.

C-130J Hercules

FOTO: Reuters

„Bylo to hrozivé. Takový dopad, jako by tam vybuchla bomba. Všichni lidé v budově začali panikařit. Bylo to absolutně strašné,” cituje CNN Denvera Goodwina, jenž pracuje v autoopravně nedaleko místa neštěstí.

Dým z letadla, které se zřítilo poblíž Savannah v Georgii

FOTO: Minh Phan, ČTK/AP

Federální úřad pro dohled nad letovým provozem uvedl, že Hercules mířil na Davisovu-Monthanovu leteckou základnu.

Vojenské transportní letadlo C-130 Hercules se zřítilo jen kousek od mezinárodního letiště v Savannah ve státě Georgia

FOTO: INSTAGRAM/@PILOTGABE/via REUTERS, Reuters