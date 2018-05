Novinky

„Psi jsou nejlepší přátelé člověka, a jak obviněný brzy zjistí, my jsme nejhorší nepřátelé drogových dealerů,“ okomentoval případ newyorský prokurátor Richard Donoghue, který připravil obžalobu. Pokud bude veterinární lékař Andres Lopez Elorez shledán vinným, hrozí mu až doživotní vězení. Obžalobu si vyslechl v úterý před soudem v Brooklynu.

Drogový gang k pašování zneužíval čistokrevná zvířata, mimo jiné štěňata labradorských retrívrů, protože doufal, že jim jejich rodokmen poskytne kamufláž.

Roky unikal spravedlnosti



Dealeři byli pochytáni už v roce 2005, osmatřicetiletý Lopez ale podle deníku The Guardian prchl a byl dopaden až v roce 2015 ve Španělsku. To ho před nedávnem vydalo do Spojených států, a tak mohl být postaven před soud.

Kromě pašování drog se bude kolumbijský veterinář zpovídat také z týrání zvířat. „Zprotivil se svému závazku mírnit utrpění zvířat. Krutým způsobem zneužil své chirurgické dovednosti, aby dopomohl pašování heroinu v břišních dutinách štěňat,“ konstatoval prokurátor Donoghue.