„Amerika se k něčemu zavázala a jako Američané máme odpovědnost to splnit, pokud to nedělá vláda. Já jsem toho schopen. Ano, pošlu šek se sumou, kterou Amerika slíbila, jako by to bylo od federální vlády,“ řekl Bloomberg stanici CBS. Peníze mají být zaslány na konto Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Jeho nadace už dříve na boj s klimatickými změnami poskytla 15 miliónů dolarů (přes 311 miliónů korun).

USA smlouvu podepsaly za Trumpova předchůdce Baracka Obamy. Jako signatářská země mohou od ní odstoupit nejdříve tři roky po vstupu v platnost – tedy 4. listopadu 2019. Trump letos v lednu naznačoval, že by se USA mohly k dohodě vrátit, pokud se změní „nefér podmínky“ pro jeho zemi. [celá zpráva]

Pařížská dohoda, kterou podepsalo 195 států, zavazuje udržet míru globálního oteplování pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s předprůmyslovým obdobím.

Role USA, které produkují přes 14 procent světových emisí oxidu uhličitého, je přitom klíčová.