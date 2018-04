„Máme zprávy o tom, že do davu lidí na chodníku najela bílá dodávka. Vjela na chodník a srazila osm až deset lidí. Čísla zatím nemáme potvrzena,” cituje kanadská stanice Global News mluvčího torontské policie. Stanice

K incidentu došlo v pondělí ve 13:30 místního času (18:30 SELČ) na frekventované křižovatce.

Do davu lidí podle stanice CBS najela dodávka neznámé tovární značky.

Na snímcích, které byly zřejmě pořízeny na místě incidentu, jsou vidět příslušníci bezpečnostních složek s puškami a zdravotníci, kteří ošetřují raněné. Podle BBC záchranáři do jedné ze sanitek nakládali oranžový pytel a zdá se, že v něm bylo tělo.

