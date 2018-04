„Máme zprávy o tom, že do davu lidí na chodníku najela bílá dodávka. Vjela na chodník a srazila osm až deset lidí. Čísla zatím nemáme potvrzena,” citovala kanadská stanice Global News mluvčího torontské policie.

Zástupce šéfa torontské policie Peter Yuen později uvedl, že mrtvých je devět.

Muž pravděpodobně najel do lidí úmyslně. "Jen tak projížděl přímo lidmi, na rohu bez obtíží zahnul," popsal pro list Globalnews student Nick Sanka. Řidič dodávky podle něj zrychloval.

Policisté přikrývají oběti neštěstí

FOTO: Carlo Allegri, Reuters

K incidentu došlo v pondělí ve 13:30 místního času (18:30 SELČ) na frekventované křižovatce. Při zadržení měl muž nejprve na policisty mířit zbraní, pak se ale vzdal.

Chodci pomáhají jedné z obětí, kterou srazila dodávka v kanadském Torontu.

FOTO: Social Media, Reuters

Na snímcích, které byly zřejmě pořízeny na místě incidentu, jsou vidět příslušníci bezpečnostních složek s puškami a zdravotníci, kteří ošetřují raněné. Podle BBC záchranáři do jedné ze sanitek nakládali oranžový pytel a zdá se, že v něm bylo tělo.

