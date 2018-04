Novinky, ČTK

Podle mluvčího policie Dona Aarona přijel ráno ve 3:18 střelec v pick-upu k restauraci Waffle House. Čtyři minuty seděl ve voze, během nich z poloautomatické útočné pušky AR-15 pušky zastřelil dva lidi. Pak vešel do podniku a pokračoval v palbě a zabil třetího člověka.

Podezřelý Travis Reinking

FOTO: Reuters

Zasáhl hrdina

Devětadvacetiletý James Shaw se v podniku na útočníka vrhl a vyrval mu zbraň. „Není pochyb, že zachránil mnoho životů, když podezřelému vyrval pušku a hodil ji přes pult, takže muž utekl,“ řekl Aaron podle listu Chicago Tribune.

„Jsem si jistý, že zachránil pár lidí. Kdyby měl ten chlápek šanci znovu nabít zbraň, uvnitř byla spousta dalších osob,” řekl webu Tenessean svědek Chuck Cordero, podle kterého útočník mlčel. „Nic neříkal.”

Podle jeho slov se do potyčky se střelcem pustil muž ve chvíli, kdy chtěl střelec vyměnit zásobník u zbraně.

James Shaw se za hrdinu nepovažuje, protože si podle svých slov jen snažil zachránit život: „Jsem se pokoušel dostat se ven. Uviděl jsme šanci a využil jí.”

Sám byl taky zraněn, škrábla ho kulka do ruky: „Když jsme viděl další lidi umírat, nevěděl jsem, že jsem zasažen.” Byl v šoku: „Když jsem byl v sanitce jedoucí do nemocnice, myslel jsem si, že bych měl vstát, že to není realita. Bylo to jako z filmu. Tohle by se nemělo dít. Já jsem ok, ale mám vztek, co se stalo.”

Řádění střelce si nakonec vyžádalo čtyři mrtvé, tři zemřeli na místě a čtvrtý po převozu do nemocnice. Nejméně další čtyři lidi byli zraněni, dva z nich byli postřeleni a skončili v nemocnici, oznámila televize News Channel 5. Podle Tennesean je zraněných osm, z toho šest postřelených.

Puška použitá při útoku

FOTO: ČTK/AP

Policie podezírá z útoku 29letého Travise Reinkinga z Mortonu ve státě Illinois, protože on je majitelem pick-upu, kterým přijel střelec. Reinking měl problémy s policií už dříve, a to i na federální úrovni.

Policejní auto před podnikem, kde se střílelo.

FOTO: Reuters

Útočník měl na sobě jen černé slipy a zelenou bundu, kterou odhodil, když prchal z restaurace. Policie předpokládá, že útočník bydlel nedaleko a běžel se domu obléci, pak byl viděn v černých kalhotách, ale bez trička.

Podle Aarona ho svědci viděli v nedalekém lese a policejní psi přišli na jeho stopu asi šest hodin po útoku v lese lemujícím cestu na Mountain View.