Boeing letěl z newyorského letiště LaGuardia do Dallasu. Federální úřad pro letectví (FAA) zatím neuvedl, co se stalo, ale podle zpráv na sociálních sítích kus z motoru zasáhl okénka a trup, uvedla televize NBC s tím, že to není zatím schopna potvrdit.

Letiště ve Filadelfii pouze uvedlo, že let byl odkloněn a stroj přistál bezpečně. Provoz na letišti byl přerušen zhruba hodinu.



Záběry po přistání ukazují nejen vyražené okénko, ale hlavně zcela zničený levý motor, jemuž chybí přední část i s kompresorem a prstencem motorové gondoly.

Poškozená motorová gondola Boeing 737 aerolinek Southwest, který nouzově přistál kvůli poškození motoru na letišti ve Filadelfii.

FOTO: ČTK/AP

Jeden z cestujících, sedmatřicetiletý pastor Timothy Bourman, webu Philly.com řekl, že naráz uslyšel ránu: „Cítil jsem se, jako bychom se propadli o sto stop. Hodně opravdu vystrašených lidí zpanikařilo a křičelo.“

"You always see these things on the news, never think it's going to happen to you. All you can do now is reassess, reprioritize, and live life to the fullest. I plan to do that." Passenger account from inside Southwest Airlines #Flight1380 https://t.co/lkKfop039h pic.twitter.com/us8lpXjpEs