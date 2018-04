rm, ČTK, CNN, Právo

List je ale v rukou Trumpova přítele a po vyplacení částky žádný článek nevyšel.

Informaci přinesl magazín New Yorker, podle něhož Sajudin dostal peníze v roce 2015 pět měsíců poté, co Trump oznámil kandidaturu do Bílého domu.

Teoreticky by to tak mohla být již třetí platba za mlčení poté, co dostala bývalá modelka z Playboye Karen McDougalová (47) 150 tisíc dolarů a někdejší pornohvězda Stephanie Cliffordová (39) 130 tisíc dolarů.

Její platbou se momentálně zabývá FBI, která provedla razii u Trumpova právníka Michaela Cohena (51). Ten je podle New Yorkeru se Sajudinovým tvrzením obeznámen.

V pátek The Wall Street Journal navíc napsal, že Cohen čelí dalšímu podezření, že platil ženám za mlčení. Nový případ se týká dohody mezi republikánem Elliotem Broidym a modelkou časopisu Playboy. Broidy, který pomáhal shromažďovat peníze na Trumpovu kampaň, měl s modelkou vztah a přivedl ji do jiného stavu. Dohodu mezi nimi, kdy modelka, jež nebyla jmenována, dostala 1,6 miliónu dolarů (asi 33 miliónů korun) za to, že bude o aféře mlčet, měl zprostředkovat právě Cohen.