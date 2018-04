Šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan nebude obhajovat post, možná míří výš

Šéf Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan se v letošních volbách do Kongresu nebude ucházet o znovuzvolení. Napsal to ve středu server NPR s odvoláním na důvěryhodný zdroj. Ještě téhož dne to podle něj Ryan oznámí oficiálně.