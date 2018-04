„Mnoho mrtvých, včetně žen a dětí po šíleném chemickém útoku v Sýrii. Oblast, kde dochází ke zvěrstvům je obklíčena syrskou armádou. Ta ji zcela odřízla od okolního světa. (Ruský) prezident Putin, Rusko a Írán jsou odpovědny za podporu zvířete Asada. Draze za to zaplatí,“ napsal Donald Trump na Twitteru.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...