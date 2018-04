Novinky

„Jestliže Kongres podpoří strukturu (bombardovacích) sil, budou v nich bombardéry B-52 a B-21,“ uvedla v tiskovém prohlášení Heather A. Wilsonová, která má v Pentagonu na starosti letectvo.

Podle serveru Spacedaily.com by bombardovací letectvo mělo mít ve čtyřicátých letech 175 těžkých bombardérů. Nyní jich má 157. Jádro výzbroje by měly tvořit nové stroje Northrop B-21 Raider, které se teprve vyvíjejí a měly by být zařazovány do výzbroje od roku 2025 a v operační službě by měly být od roku 2030.

Modernizace B-52



I když se stroje B-2 a B-1B budou nadále modernizovat, hlavní úsilí se zaměří podle Wilsonové na modernizaci osmimotorových bombardérů B-52 Stratofortress vyrobených na počátku šedesátých let minulého století: „Součástí našich návrhů pro rozpočet na fiskální rok 2019 bude modernizace flotily bombardérů B-52 a financování vývoje výměny jejich motorů.“

Americký bombardér B-52H Stratofortress.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Právě motory Pratt & Whitney JT3D představují hlavní slabinu. Vyvinuty byly v polovině padesátých let a mají nízký tah 75,6 kN a velkou spotřebu paliva, která je o čtvrtinu vyšší než u moderních motorů. Zvažuje se, že by se osm motorů JT3D vyměnilo za čtyři modernější, problém ale je, že moderní, úspornější a tišší motory mají větší průměr. Pokud by se ale podařilo najít náhradu, mohla by se uplatnit i u letounů AWACS E-3 a špionážních letadel E-8, které jsou odvozené z civilních Boeingů 707. Firma Pratt & Whitney pracovala na modernizaci motorů JT3D už v roce 2016, letectvo však tehdy ztratilo zájem, protože klesla cena ropy.

Samotné stroje B-52 jsou sice letité, ale mají nízké provozní náklady, dlouhý dolet a unesou přes třicet tun výzbroje. Dobře se proto uplatňují v asymetrických konfliktech, ale mezi rovnocennými protivníky se dají využívat i pro odpalování střel s plochou dráhou letu.

Americké bombardéry B-52H Stratofortress (vzadu) a B-1B Lancer (vpředu).

FOTO: Pavel Karban, Právo

Nejdřív se vyřadí B-2 Spirit



Se zaváděním strojů B-21 by se postupně měly nejprve vyřazovat bombardéry B-2 Spirit a pak i nadzvukové B-1B Lancer. Expert z Centra pro strategii a rozpočet Mark Gunziger je přesvědčen, že se stroje B-2 a B-1B mají přednostně vyřazovat z rozpočtových důvodů.

Spirity z poloviny devadesátých let, které jsou takřka nezjistitelné radarem a slouží k nedetekovaným průnikům nad území nepřítele, jsou přitom momentálně nejmodernějšími stroji ve výzbroji amerického bombardovacího letectva. Jeden přišel na dvě miliardy dolarů a USAF jich má ve výzbroji 20. Mají ale velké provozní náklady, jejich údržba je náročná a unesou jen 18 tun výzbroje, tedy méně než nové B-21, které mají mít podobné vlastnosti a z typu B-2 vycházejí.

Vizualizace B-21

FOTO: US Air Force

Proti jejich rychlému vyřazení je generál Robin Rand, který je přesvědčen, že by se měly zachovat ve výzbroji, aby se v době rostoucího napětí zvětšilo bombardovací letectvo: „Na konci operace Pouštní bouře v roce 1991 jsme měli 290 bombardérů. Nyní jejich počet poklesl na 157.“

Strach z Ruska



Spojené státy se přitom obávají, že Rusko zavádí nejen hypersonické zbraně a nadzvukové střely s plochou dráhou letu, ale současně modernizuje flotilu svých strategických bombardérů Tu-160, které sice nemají charakteristiky stealth, ale dvojnásobně překonávají rychlost zvuku, zatímco nejrychlejší B-1B Lancer létá maximální rychlostí 1 300 km/h.

Rusko jich má dvacet a deset z nich modernizuje na verzi M2 s novými motory, která má mít dolet prodloužený o tisíc kilometrů.