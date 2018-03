„Miluju New York a dnes (v pondělí) oznamuji svou kandidaturu na guvernérku," napsala Nixonová na Twitteru.

Jedenapadesátiletá herečka, která se dlouhodobě občansky angažuje, v minulosti uváděla, že o možné kandidatuře uvažuje, oficiálně ji ale potvrdila až nyní.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD