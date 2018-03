Novinky

„Říkal jsem si, že možná potřebujeme nové síly, nemyslel jsem to úplně vážně, ale teď si myslím, že to je skvělý nápad. Vytvoříme vesmírné síly. Fantastické,“ líčil Trump své plány pro dohlednou budoucnost.

Kosmické jednotky by se měly v budoucnu stát součástí amerických ozbrojených složek, které nyní tvoří armáda, letectvo, námořnictvo, námořní pěchota a pobřežní stráž.

Šéf Bílého domu zopakoval také to, že se Američané brzy vydají k Marsu. To by se prý v případě zvolení Hillary Clintonové v prezidentské volbě nestalo. Šlo o menší rýpnutí, Kalifornie během prezidentských voleb podpořila Clintonovou a populární tam není ani Trumpova protipřistěhovalecká politika.

Přiletěl okouknout zeď



Trump do Kalifornie nezavítal náhodou. Přiletěl si prohlédnout prototypy zdi, která by v budoucnu měla ochránit USA před nelegální migrací a pronikáním pašeráků drog.

Trump dorazil na hranici mezi kalifornským San Diegem a mexickou Tijuanou v doprovodu silných policejních oddílů. Na obou stranách hranice se podle agentury AP soustředil dav stoupenců i odpůrců amerického prezidenta, návštěva ale proběhla bez incidentů.

BEZ KOMENTÁŘE: Trumpovu návštěvu u hraniční zdi s Mexikem doprovázely protesty

Kosmické vesmírné jednotky nejsou vše, co Trump vojákům slíbil. Hovořil také o nejštědřejším přísunu peněz za více než desítku let. „Mluvím o největším rozvoji armády od doby Ronalda Regana a o jednom z největších rozvoji v dějinách našeho národa. Investujeme do nejmocnější zbraně, jakou máme. Do vás. V roce 2019 vám chceme o víc než za poslední dekádu. Zasloužíte si to,“ řekl Trump vojákům.