Cestující jeli z New Yorku do Miami, nehoda se stala v 02:35 tamního času. Úřad místního šerifa potvrdil zatím úmrtí dvou lidí, dalších nejméně 50 je zraněno.

„V daném spoji bylo 139 pasažérů a osm členů posádky,” uvedla společnost Amtrak. Vlak po nárazu vykolejil, konkrétně lokomotiva a několik vagónů.

CSX vydala vlastní prohlášení, v němž potvrdila nehodu, a uvedla, že na tuto mimořádnou událost budou dále reagovat a podniknou příslušná opatření.

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi