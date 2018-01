Řidič na místo, které je od roku 1994 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, vjel v sobotu. Výstražných cedulí, jež vstup i vjezd na místo zakazují, nedbal. Vůz zanechal stopy na ploše 100 x 50 metrů a částečně poškodil tři z linií, informovalo peruánské ministerstvo kultury. Zadržený řidič se hájil tím, že chtěl vyměnit pneumatiku.

Ministerstvo kultury dále oznámilo, že v budoucnu budou nad archeologickým nalezištěm o rozsahu 450 kilometrů čtverečních nepřetržitě hlídkovat drony.

Obrazce jsou plně viditelné jen ze vzduchu, což přispělo ke vzniku fantastických teorií o jejich vzniku ve spojení s mimozemskou civilizací. Zhruba 800 čar a 300 figurálních obrazců vzniklo asi před 2500 lety.

Kamión, který poškodil vzácné obrazce na plošině Nazca

FOTO: Profimedia.cz

Vstup do oblasti je přísně zakázán vzhledem ke křehkosti půdy kolem linií obrazců. K případnému vstupu se například vyžaduje speciální obuv podobná sněžnicím.

V roce 2014 skupina 12 až 15 přívrženců hnutí Greenpeace vnikla na archeologické naleziště ve vysokých a sportovních botách. Na planině rozvinuli transparent s nápisem "Nadešel čas změny, budoucnost je obnovitelná". Podle úřadů poškodili místo kolem obrazce jednoho ptáka.

Any explanation about this. Please https://t.co/RK8oxpvvsJ