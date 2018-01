Puma severovýchodní byla prohlášena za vyhynulou

Dříve toto zvíře obývalo každý americký stát východně od řeky Mississippi. V pondělí však byla puma severovýchodní definitivně prohlášena vládní agenturou US Fish and Wildlife Service za vyhynulou. Osmdesát let poté, co byla naposledy spatřena. Díky tomuto rozhodnutí se však budou na východě moci zabydlet její příbuzní ze západu.