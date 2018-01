Hasiče zavolali lidé kvůli kouři, který zaplnil chodbu v zázemí střediska. Když dorazili, už tam zuřil požár, uvedl zástupce šéfa policie Troy Schulze. Policisté pak na místě zjistili, že „na chodbě vybuchla improvizovaná nálož nebo trubková bomba”. Pak odhalili, že výbuchy byly dva, uvedla televize ABC.

Po explozi spadl strop a byla poškozena zeď v zadní části, kam přijíždějí nákladní auta zásobující obchody. Do služební chodby nemají zákazníci přístup, takže oběti nebyly.

Schulze řekl, že policisté našli batoh nebo brašnu, která obsahovala pět nebo šest dalších improvizovaných náloží, které nevybuchly. Policisté a pyrotechnici proto zkoumali okolí obchodu, zda tam nejsou další výbušniny.

Další podezřelé zavazadlo bylo nalezeno u kina, ale zatím není jasné, zda v něm byly nálože.

LATEST: Scene remains active as investigators working to determine contents of a suspicious package that remains near movie theatre inside Eagles Ridge Mall. @10NewsWTSP pic.twitter.com/MJbS64IQ14