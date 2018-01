Lee byl v úterý obviněn před federálním soudem v Brooklynu z nezákonného zacházení s informacemi o národní bezpečnosti, za což mu hrozí až deset let vězení, nikoli však ze špionáže, za kterou by mu mohla hrozit smrt. Může ale jít i o snahu, aby se před soudem nemusely projednávat citlivé informace, uvedla BBC.

FBI věděla, že míní přijet do USA, a už v sobotu se ho rozhodla zadržet a obvinit.

Dlouholetý agent CIA



Naturalizovaný etnický Číňan Lee sloužil v letech 1982 až 1986 v americké armádě. V CIA začal pracovat v roce 1994. Byl vycvičen pro utajenou komunikaci, odhalení pozorování, získávání spolupracovníků i výplatu spolupracovníků a placení informací. Měl prověření pro zacházení s tajnými operacemi a podepsal několik tajných dohod.

V roce 2007 ale odešel. Podle lidí, co ho znali, kvůli tomu, že byl nespokojen s pomalým kariérním postupem, uvedl list The New York Times.

Lee po odchodu z CIA v roce 2007 žil v Hongkongu a pracoval pro aukční síň.

Likvidace amerických agentů



Vyšetřován byl od roku 2012, dva roky poté, co začala CIA ztrácet své informátory v Číně, dvacítka jich byla zabita nebo uvězněna. Spojené státy zachvátilo znepokojení, jak se tolik jmen mohlo dostat do čínských rukou. I když se agenti ztráceli postupně, v USA si uvědomili, že to je velký problém.

Spekulovalo se o čínském „krtkovi” v CIA i o možnosti, že se Číně podařilo nabourat se do utajené komunikace agentů, nebo že šlo o kombinaci obého. Že by s kauzou mohl mít něco společného Lee, napadlo FBI, která se přiklonila k hypotéze špióna. Leeho proto začala v roce 2012 vyšetřovat – v roce, kdy se Lee s rodinou vrátil do Spojených států s tím, že bude žít ve Virginii. Vyslechnut byl pětkrát, protože ho agenti FBI podezřívali, že jde o trik s cílem zmást vyšetřovatele. Také prohledali jeho domy ve Virginii a na Havaji, kde našli dva diáře s „reálnými jmény a telefonními čísly tajných zaměstnanců CIA“.

Zatčen však nebyl, protože mu údajně CIA nabídla, aby se vrátil do jejích řad, jenže Lee odcestoval v roce 2013 do Hongkongu.