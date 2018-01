U floridského pobřeží shořela loď přepravující hazardní hráče

Člun mířící do plovoucího kasina u pobřeží na Floridě v neděli zachvátily plameny. Nejméně pět desítek hazardních hráčů se tak muselo místo do salónu přemístit přímo do vln oceánu. Několik lidí utrpělo zranění, nikdo však není v ohrožení života.