Mezi zraněnými je dvouletá dívka, kterou se záchranáři vytáhli z vrstvy bahna a třímetrových trosek. Měla zraněnou kyčel. „Nevím, jak přežila. Nemyslel jsem si, že by takové dítě mohlo přežít,” řekl soused Berkeley Johnson, který uslyšel z haldy trosek pláč. Ty se podařilo rychle odstranit a dítě vytáhnout. Hasiči ji označili za ”bahenní panenku”.

Johnson sám přitom krátce předtím jen tak tak vyvázl, když se na něj hnalo čelo povodně hrnoucí několik metrů vysokou změť trosek, kusů betonu a kamení. Myslel, že má půl minuty, ale musel to stihnout za šest sekund: „Bylo to tak rychlé, bylo to neuvěřitelné,” uvedl pro santabarbarský list Independent, „pršelo hodinu a dům byl pryč.”

Sto domů bylo zničeno a tři sta poškozeno, uvedla BBC.

Zaplavené Montecito v okresu Santa Barbara

FOTO: Matt Udkow, ČTK/AP

Prudké deště postihly jižní Kalifornii v úterý ráno. Lijáky vyvolaly sesuvy kamení a bahna, které zničily několik domů. Mnohde byly zablokovány dlouhé úseky silnic. Nejhůře byla postižena oblast města Montecito severozápadně od Los Angeles.

Příčinou záplav a sesuvů byly rozsáhlé požáry porostu, které postihly oblast. Obnažené svahy bez vegetace nemohly odolat náporům lijáků a mnohé se sesuly. Vyschlá půda taky nebyla s to pojmout vodu. Sesuvy půdy a záplavy si tak vyžádaly více obětí než ničivé požáry.

Škody způsobené záplavami v Montecitu

FOTO: Mike Eliason, ČTK/AP

Oblast prohledává zhruba 500 záchranářů za pomoci psů, helikoptér a termokamer. Kromě dalších obětí se podařilo ve středu také tři další osoby zachránit. Sesuvy bahna zničily 100 rodinných domů, poškodily stovky dalších budov a 28 osob bylo zraněno, uvedla mluvčí hasičů okresu Santa Barbara Amber Andersonová. Právě v této oblasti řádil největší požár v historii Kalifornie Thomas. [celá zpráva]

Hasič u domu v Montecitu, kam povodeň přinesla kamení.

FOTO: Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP

Kvůli sesuvům byla uzavřena také severojižní dálnice podél pobřeží, Route 101, v obou směrech. Otevřená má být nejdříve příští týden, napsaly agentury AP a Reuters.