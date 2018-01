Wolff v pátek v televizním interview řekl, že prezident není důvěryhodný a „sto procent lidí kolem něj” zpochybňuje jeho způsobilost vykonávat úřad. Na to Trump zareagoval v sobotu na Twitteru, kde uvedl, že je duševně zcela zdravý: „Během celého svého života jsme měl dvě největší přednosti – byl jsem duševně vyrovnaný a opravdu chytrý.“

„Podrazácká Hillary Clintonová taky tvrdě hrála tyto karty, a jak každý ví, pohořela. Z velmi úspěšného businessmana jsem se stal špičkovou televizní hvězdou a – při svém prvním pokusu – prezidentem Spojených států. Myslím, že to ze mě dělá ne chytrého, ale geniálního a velmi vyrovnaného génia,” pokračoval Trump.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....