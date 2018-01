Aerolinky United Airlines uvedly, že „cestující cítili všude fekálie”. Mluvčí letištní policie v Anchorage Joe Gamache k případu dodal: „Dostali jsme zprávu o pasažérovi, který zaneřádil vlastními fekáliemi toalety.“ Uvedl, že 22letý cestující byl odveden v poutech, ale nečelí „žádným obviněním z čehokoli trestného“.

Muž si také pokusil svléci triko a nacpat ho do jedné z mís. Podle jednoho z cestujících BJ Canupa jím rozmazával fekálie po stěnách toalety.

“Something wasn’t right with him upstairs,” @united passenger BJ Canup said. “I saw him spreading feces on the bathroom wall with his shirt. He was pouring soda and spitting food all over too” @ktva