To, že to s ním podřízení, ochranka a personál Bílého domu nebudou mít jednoduché, vyšlo najevo bezprostředně poté, co se Trump ujal úřadu, píše Wolff v knize Ohnivá zloba (Fire and Fury).

Trump reportedly loves to eat from McDonald's because he's afraid of being poisoned. pic.twitter.com/0mFcpeFzGU — Alamo_on_the_rise (@AlamoOnTheRise) January 4, 2018

Do ložnice si prý Trump nechal namontovat zámek, aby nemohl být rušen, a když mu uklízečka chtěla sebrat prádlo odhozené na zem, obořil se na ni. „Když je moje košile na zemi, je to proto, že chci, aby tam ležela,“ supěl údajně. Personál Bílého domu má údajně zakázáno sahat na Trumpovy věci a zejména na jeho zubní kartáčky. To opět kvůli strachu, že by se ho někdo mohl pokusit otrávit.

Americký prezident si prý také sám stele a ložní prádlo si nechává měnit teprve tehdy, když to uzná za vhodné a informuje o tom úklidovou službu.

Michael Wolff se ve své knize věnuje také tomu, jak údajně unikají choulostivé informace z Trumpova soukromí. Do světa je podle něj šíří sám Trump, který si nedává pozor na to, s kým telefonuje, a nevědomky tak na sebe ledacos vyzrazuje.

Mluvčí Bílého domu nicméně tvrzení obsažená ve Wolffově knize popřela.