Šéf Bílého domu má sice vždy nablízku (u někoho z pobočníků) černý kufřík, není v něm ale žádné tlačítko, nýbrž průvodce pro komunikaci s velením ozbrojených sil a plány možného vojenského útoku.

Odděleně od tohoto kufříku by měl prezident Spojených států nosit kódy, jimiž v případě rozkazu k jadernému útoku prokáže, že s velením armády komunikuje skutečně on.

Armáda, které Trump velí, disponuje nejničivějším jaderným arzenálem na světě. Spojené státy jsou schopny velmi rychle udeřit kdekoliv na Zemi. Umožňuje jim to umístění bojových hlavic v ponorkách, strategických bombardérech a na odpalištích balistických střel. Američané mají navíc svůj jaderný arzenál i na území dalších států.

Krátce poté, co po své inauguraci převzal Donald Trump kódy pro jaderný útok, v rozhovoru pro stanici ABC přiznal, že na něj dolehla tíha odpovědnosti. „Když vám vysvětlí, o co jde, o jaké zkáze je řeč, během mžiku prozřete. V jistém smyslu je to opravdu velmi děsivé,“ prozradil Trump ABC.

Trumpův atomový kufřík

FOTO: Profimedia.cz

Pokud by se Trump k jadernému útoku skutečně rozhodl – a nikdo jiný ve Spojených státech to udělat nemůže –, předal by svůj rozkaz náčelníkovi generálního štábu. Ten by ho delegoval na Velitelství strategických vzdušných sil na Offuttově letecké základně v Nebrasce a pak už by věci nabraly rychlý spád.

Z Nebrasky by rozkazy putovaly k ponorkám rozmístěným v oceánech, ke strategickým bombardérům a na stanoviště balistických střel. Jejich obsluha by ověřila obdržené kódy – porovnala by je s těmi, jež má zapečetěny u sebe –, a pokud by seděly, vypukla by atomová válka.

O potenciální hrozbě jaderného konfliktu se v posledních měsících spekuluje kvůli jadernému programu Severní Koreje, která Spojeným státům už měsíce vyhrožuje, opakovaně testuje své balistické střely a provádí zkušební jaderné výbuchy. [celá zpráva]

Severokorejský diktátor Kim Čong-un v pondělí varoval, že má „jaderné tlačítko“ na stole a je připraven ho použít. Americký prezident Donald Trump na to reagoval prohlášením, že jeho „tlačítko“ je větší a funguje. [celá zpráva]