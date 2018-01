Boyle byl 1. ledna u soudu obviněn z osmi napadení, dvou sexuálně motivovaných útoků, dvou případů omezování osobní svobody, jednoho případu vyhrožování smrtí, jednoho případu donucení druhého člověka pozřít škodlivou látku, antidepresivum trazodon (u nás známý pod obchodním názvem Trittico, jež má výrazně tlumivé účinky) a jednoho pokusu mást policii. Ve vazbě zůstane nejméně do středečního slyšení před soudem, uvedl list The Washington Post.

Podrobnosti o trestných činech nejsou známy a je zakázáno publikovat jakékoli informace, které by mohly vést k odhalení identity obětí nebo svědků. To by mohlo naznačovat, že se případ nějak týká dětí, mohlo by jít i o domácí násilí. Uvedeno bylo pouze to, že k činům mělo dojít mezi 14. říjnem a 30. prosincem loňského roku.

Boylův advokát Eric Ganger uvedl, že jeho mandant se cítí být nevinný: „Nikdy předtím neměl problémy. Zatím nebyl poskytnuty žádné důkazy. Čekáme, až dostaneme důkazy a budeme ho hájit proti těmto obviněním.“

Boylova manželka Caitlan Colemanová ve vyjádření pro list Toronto Star uvedla: „Nemohu mluvit o jednotlivých obviněních, ale mohu říci, že jsou tím vším vinny hlavně vypětí a traumata, jimž byl po mnoho let vystaven a které měly dopad na jeho duševní stav“. Dodala, že je „odpovědný za své vlastní činy,“ ale že se “soucitem a odpuštěním“ se může najít pomoc a léčba pro něj.

Zajati v Afghánistánu



Boyle byl se svou americkou ženou a jejich třemi děti zajat sítí Hakkáni, která je napojena na Tálibán, když cestovali v roce 2012 po Afghánistánu. Loni v říjnu je vysvobodili pákistánští vojáci. [celá zpráva]

Od návratu do Kanady 13. října žijí v Ottawě. Po návratu trpěla rodina stresem a týden po příletu skončila Colemanová v nemocnici s neupřesněnou chorobou. Boylova rodina pak oznámila, že dvojice „trpí silnými traumaty“.

Boyle uvedl, že únosci zabili jejich čtvrté dítě, v době zajetí byla Colemanová těhotná. Dodal, že jeho žena byla také znásilněna. [celá zpráva]

Po jejich osvobození dal otec Colemanové Jim najevo vztek, že Boyle vzal jeho těhotnou dceru na tak nebezpečné místo Podle něj to bylo nepředstavitelné.