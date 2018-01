Na otázku, co říká na hrozbu severokorejského vůdce Kim Čong-una týkající se jaderných zbraní, odpověděl: "Uvidíme". Kim Čong-un v novoročním projevu řekl, že má na svém stole ovladač jaderných zbraní a použije ho v případě ohrožení své země. Řekl také, že v dostřelu severokorejských raket jsou celé Spojené státy.

Rok 2017, kdy nastoupil do prezidentského úřadu, si Trump pochvaloval ještě před večerními oslavami. „Jaký to byl rok, a to jsme teprve začali," sdělil. Na Twitteru napsal: „Společně děláme Ameriku zase významnou. Šťastný Nový rok!!"

Trump trávil svátky konce roku v Palm Beach, kde má své sídlo. Do Washingtonu se má vrátit v pondělí.