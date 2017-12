Vlak jel v místě, kde vykolejil, rychlostí 80 mil za hodinu, tedy 130 kilometrů v hodině. Přitom měl zpomalit na 30 mil za hodinu. To je zhruba 50 kilometrů v hodině.

„Nouzové hlášení! Vykolejili jsme!“ hlásila obsluha vlaku dispečerům. „Všechny vagóny jsou na zemi,“ dodávala.

Nový rychlostní vlak se dvěma lokomotivami a 12 vagóny vyjížděl v pondělí ráno místního času na trať poprvé a podle jednoho místního reportéra v něm z velké části seděli nadšenci do železnice, které zlákala možnost svézt se první linkou. Všichni cestující podle něj dostali upomínkové předměty. On sám vystoupil stanici předtím, než vlak vykolejil. [celá zpráva]

Vykolejený vlak v USA nedaleko Seattlu

Mluvčí vlakové společnosti Amtrak Barbara LaBoeová uvedla, že vlak může jet na trati většinou maximální rychlostí 79 mil za hodinu (128 kilometrů v hodině) a na zpomalení v místě nehody upozorňuje signalizace dvě míle (více než tři kilometry) dopředu.

Jeden vagón zůstal viset nad silnicí.

FOTO: Daniella Fenelon, ČTK/AP

Záchranáři u havarovaného vlaku

FOTO: Steve Dipaola, Reuters

Havarovaný vlak

FOTO: Bettina Hansen, ČTK/AP

„Najednou jsem přepadla a uvolněná sedadla přede mnou se kývala,“ vylíčila agentuře AP jedna z cestujících. Dodala, že bezprostředně po nárazu všechno kolem ztichlo, pak nastal křik.

Na palubě bylo celkem 86 lidí včetně obsluhy. Tři nepřežili. Dvaasedmdesát lidí bylo převezeno do nemocnice. Zranění deseti z nich jsou vážná. Pasažéři kromě jiného vypověděli, že nefungovaly nouzové východy a oni museli vykopávat okna.

Prezident Donald Trump vyjádřil nad havárií lítost. V prvních reakci na sociální síti napsal, že to ukazuje, jak potřebný je jeho plán na modernizaci infrastruktury, který chystá.

The train accident that just occurred in DuPont, WA shows more than ever why our soon to be submitted infrastructure plan must be approved quickly. Seven trillion dollars spent in the Middle East while our roads, bridges, tunnels, railways (and more) crumble! Not for long!