Zákonodárci se zajímají o schůzku Trumpa mladšího s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou, která se uskutečnila loni v červnu v newyorském mrakodrapu Trump Tower. Prezidentův syn tvrdí, že od setkání očekával možné kompromitující informace o tehdejší otcově demokratické rivalce Hillary Clintonové, ale nakonec se nic zajímavého nedozvěděl. Jednání se tehdy zúčastnili i Trumpův zeť Jared Kushner a tehdejší šéf Trumpova volebního štábu Paul Manafort. [celá zpráva]

Trump junior před týdnem vypovídal o ruském vlivu a ruských kontaktech před výborem Sněmovny reprezentantů pro tajné služby, který ruskou kauzu rovněž rozplétá. Středeční slyšení trvalo podle informací Reuters devět hodin, před týdnem vypovídal Trump mladší o hodinu méně. Předseda senátního výboru Richard Burr v úterý prohlásil, že vyšetřování v letošním roce uzavřeno nebude.

Možným ruským zásahům do voleb v USA se nezávisle na Kongresu věnuje zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, kterému tento úkol svěřilo ministerstvo spravedlnosti.

Muellerův tým se soustředí i na to, zda prezident Donald Trump či jeho nejbližší poradci věděli o rozsahu kontaktů členů Trumpovy kampaně s osobami napojenými na Rusko. Moskva popírá, že by se snažila do amerických voleb zasáhnout.