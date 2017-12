Balúčí byl zmíněn 153krát už ve zprávě o mučení amerického Senátu z roku 2014. Ta byla zveřejněna po šesti letech vyšetřování kontroverzních výslechových technik, které používali vůči lidem podezřelým z terorismu agenti CIA po teroristických útocích v USA z 11. září 2001.

„Tím, že není soudně stíhán trestný čin mučení ve vazbě CIA, USA jasně porušují úmluvu proti mučení. Zároveň to vysílá nebezpečný vzkaz o nečinnosti a o beztrestnosti funkcionářů v USA a ve světě,” upozornil Melzer ve středečním prohlášení.

Obama slíbil Guantánamo zavřít

Předchozí americký prezident Barack Obama slíbil, že věznici Guantánamo zavře a následně exekutivním příkazem z roku 2009 zakázal používání trýznivých výslechových procedur. OSN ale tvrdí, že za používání metod mučení zatím nebyl nikdo souzen, ani nebylo poskytnuto odškodnění obětem.

Zpravodaj OSN Nils Melzer tvrdí, že opakovaně žádal, aby mohl vězně na Guantánamu navštívit a vyslechnout je, pokaždé mu to, stejně jako jeho předchůdcům ve funkci, bylo odepřeno.

O tom, co se v americkém detenčním zařízení na Kubě děje, ale promluvilo několik bývalých vězňů. Například Mauritánec Mohamedou Ould Slahi, který byl na Guantánamu vězněn od roku 2002 až do loňska.

70 dní beze spánku

„Nechali mi jen slabou matraci a velmi slabou, malou a omšelou deku. Sebrali mi knihy, sebrali mi Korán. Sebrali mi mýdlo, zubní pastu a toaletní papír, který jsem měl s sebou. V cele – nebo spíš v krabici – byla taková zima, že jsem se povětšinou třásl. Nesměl jsem na denní světlo,“ popsal Slahi.

Mohamedou Ould Slahi

„Příštích 70 dní jsem nepoznal slasti spánku: 24hodinový výslech, sotvakdy jsem měl den na oddych. Nevzpomínám na jedinou noc, kterou bych v klidu prospal,“ doplnil.

Jednoho dne Slahiho dokonce znásilnili. „Jakmile jsem vstal, dvě dozorkyně si sundaly blůzy a začaly říkat veškeré oplzlosti, které si vybavíte. To mi vadilo méně. To, co mě zraňovalo nejvíc, bylo to, že mě nutily, abych se tím nejvíce ponižujícím způsobem zúčastnil hrátek ve třech. ... Říkaly mi oplzlosti a hrály si s mým pohlavím. Ušetřím vás těch nechutností, které jsem musel poslouchat od poledne do deseti hodin večer.” [celá zpráva]