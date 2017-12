Podle informací agentury AP žil Ullah v Brooklynu. Zda jednal na vlastní pěst, nebo ve jménu nějaké teroristické organizace, není jasné. Policisté uvedli jen to, že Ullah vypovídal, nechtěli se ale k jeho slovům prozatím podrobněji vyjadřovat.

Jisté je, že bomba selhala, a jednalo se tak o štěstí v neštěstí. Podle informací deníku The New York Post Ullah třinácticentimetrovou trubicovou bombu vyrobil v elektru, kde pracoval. Když vybuchla, měl ji podle policie připevněnou k tělu. Po převozu do nemocnice Bellevue začal Bangladéšan s vyšetřovateli spolupracovat.

Andrew Guomo z newyorské radnice řekl stanici Fox News, že pachatel použil „extrémně nekvalitní materiál”.

To, že se Ullah pokoušel spáchat teroristický útok, už mezitím potvrdil starosta New Yorku Bill de Blasio. „Definitivně šlo o teroristický útok,” řekl na tiskové konferenci. Spekulace některých médií, že Ullah jednal ve jménu Islámského státu, zatím policie oficiálně nepotvrdila.

Všichni zranění jsou mimo ohrožení života. Povětšinou mají dočasně poškozený sluch nebo trpí bolestí hlavy, konstatoval deník Daily Mail.