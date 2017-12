„Newyorský policejní sbor reaguje na hlášení o výbuchu neznámého původu na křižovatce 42. a 8. ulice na Manhattanu,” informovala newyorská policie na Twitteru.

Podle informací newyorských hasičů utrpěli zranění čtyři lidé včetně útočníka. Život ani jednoho ze zraněných není v ohrožení. Podle starosty New Yorku Billa de Blasia šlo o pokus o teroristický útok.

List Telegraph napsal, že útočil sedmadvacetiletý Akajíd Ulláh původem z Bangladéše, který žije ve Spojených státech sedm let.

„Linky metra A, C a E byly evakuovány,” dodali strážci zákona.

Stanice ABC News uvedla, že v podchodu autobusového terminálu zřejmě vybuchla takzvaná trubková bomba, tedy improvizované výbušné zařízení.

Policejní zdroj agentuře AP sdělil, že trubkovou bombu měl na sobě připevněnu útočník. Bomba však explodovala předčasně a zranila tohoto muže.

