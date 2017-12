Incident se udál ve městě Aztec okolo deváté hodiny ráno místního času. Oběťmi jsou podle vyjádření okresního šerifa Kena Christesena studenti.

Policie zatím střelce neidentifikovala, bez bližších podrobností však uvedla, že je rovněž po smrti.

Škola byla evakuována a uzavřena, stejně jako další vzdělávací zařízení v okolí.

Případ vyšetřuje státní policie i federální agenti.

Families and friends of students of Aztec High School are gathered outside city hall, following a shooting at the school@KOB4 pic.twitter.com/7kjG7ZNITV