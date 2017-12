Da Vinciho ztvárnění Ježíše Krista vydražil princ Bader (Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud), který se drží stranou pozornosti veřejnosti a je toho o něm tedy známo velmi málo. A to tak málo, že ho do aukční síně Christie's v New Yorku zprvu vůbec nechtěli pustit.

Nedůvěra panovala i poté, co princ složil zálohu 100 milionů dolarů, tedy téměř 2,2 miliardy korun. Podle svědků musel princ Bader vysvětlovat, v jakém vztahu je s vládnoucími členy rodiny a také, kde vzal tolik peněz.

Saúdský princ Bader (Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud)

Bader odpověděl, že je realitní makléř a je jen jedním z pěti tisíců saúdských princů. To ale není tak úplně pravda. The New York Times napsal, že ho s korunním princem Muhammadem bin Salmánem pojí přátelský i příbuzenský vztah.

To, že obraz Ježíše Krista koupil saúdský princ, je vzhledem k tomu, že jeho země ctí silně ortodoxní a konzervativní islám, pikantní. Navíc tak učinil v době, kdy královská rodina vede kampaň proti korupci a osobnímu obohacování svých členů. Nebo to alespoň tvrdí.

Dílo putuje do Abu Zabí



Dílo bude vystaveno v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abu Zabí, a to v muzeu nazvaném Louvre podle věhlasného pařížského muzea.

Da Vinci obraz Salvator Mundi namaloval kolem roku 1500. Poprvé byl jako dílo uveden na soupisu sbírky z majetku Karla I. Stuarta, sestaveném po králově popravě v roce 1649. Dílo – od té doby v majetku koruny – ale počátkem 18. století zmizelo. Objevilo se až v roce 1900 jako obraz Leonardova následovníka Bernardina Luiniho s četnými přemalbami.

V roce 1958 bylo na aukci Sotheby’s prodáno za 45 liber a opět zmizelo. Salvator Mundi se znovu objevil až v roce 2005 na jedné aukci v USA a o dva roky později byl restaurován. Naposledy obraz změnil majitele v roce 2013.

Salvator mundi bude ozdobou Leonardovy výstavy v Londýně.

