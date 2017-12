Účastníci dvouhodinového tréninku se učí i to, jak zastavit krvácení po zásahu střelnou zbraní. Další z kurzů organizuje firma Phokus Research Group, ta původně pouze dodávala sady první pomoci pro americké jednotky v zahraničí.

Obdobné „kurzy přežití“ střeleckého útoku přitahují stále více lidí i v malých městech. „Lekci jsem měl plně obsazenou zhruba 18 hodin po zveřejnění nabídky. Vypíšeme další,“ vylíčil například bývalý policista David Van Buren lokálnímu serveru Chesterfield Observer.

Zdůrazňuje přitom, že zbraň by měl proti útočníkovi použít jen velmi zkušený ostřelovač. „Například v Las Vegas. Jak zastavíte chlapa 30 pater nad vámi? Nijak. Musíte se dobře schovat a pak něco vymyslet,“ shrnul.

Růst masových střeleb

Palčivý problém masových střelců, s nímž se Spojené státy potýkají již řadu let, se v poslední době vyostřil – počet obětí při incidentech totiž raketově roste. Dokládá to i fakt, že tři z pěti nejhorších masakrů střelnou zbraní v novodobé historii Spojených států se udály v posledních šestnácti měsících.

„Zatímco celkově vražd střelnou zbraní bylo nejvíce na počátku 90. let a ubývá jich, masové střelby jsou smrtonosnější a častější,“ upozornil v říjnu list The Financial Times s dodatkem, že třetina podobných případů z celého světa připadá právě na USA, jež přitom představují zhruba pět procent světové populace. [celá zpráva]