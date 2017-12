Na českých školách přibývá zbraní a drog. Jde o problém základních i středních škol. Tvrdí to oborníci z řad lékařů a policie. Děti přitom s návykovými látkami samy kšeftují. Ačkoliv o drogách ve škole ředitelé vědí, podle odborníků to... Celý článek Drog a zbraní ve školách přibývá, často se to ututlá»