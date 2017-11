Nová balistická střela je podle Pchjongjangu schopna zasáhnout jadernou hlavicí jakékoli pevninské území Spojených států a Washington to nepopírá. Trump se přitom nechal opakovaně slyšet, že další hrozby režimu Kim Čong-una vůči USA a jejich spojencům nepřipustí. Hrozil dokonce „ohnivou odvetou“. [celá zpráva]

Pokud budou diplomacie a sankce nadále selhávat, bude se muset Trump rozhodnout: Buď uzná KLDR jako jadernou velmoc a podle toho s ní bude muset jednat, nebo přistoupí k vojenskému řešení, což by stálo životy tisíce lidí, včetně amerických vojáků. A něco takového bylo donedávna nemyslitelné, připomněla CNN.

Severokorejský diktátor se raduje ve společnosti důstojníků armády. Zřejmě dosáhl svého.

FOTO: Kcna, Reuters

Míříme do války

Nyní už se to ale tak nereálné nezdá. „Pokud budeme muset jít do války, abychom to zastavili, půjdeme. Pokud se okolnosti nezmění, míříme do válečného konfliktu,“ prohlásil republikánský senátor Lindsey Graham. Jeho odhad případného počtu obětí je velmi pesimistický. Při apelu na Čínu, Jižní Koreu a Japonsko Graham varoval, že si může válka v regionu vyžádat stovky tisíc životů.

„Pokud si bude muset prezident Trump vybrat mezi zničením severokorejského režimu a zasažením americké domoviny, zničí režim,“ dodal senátor.

Trumpova záhadně mírná reakce



Samotný Trump na poslední severokorejskou raketovou zkoušku reagoval mírně. „Řeknu vám k tomu jen to, že jde o situaci, kterou zvládneme,“ prohlásil směrem k novinářům v Bílém domě. To může podle CNN znamenat dvě věci. Buď Trump svými výroky nechce dál nahrávat severokorejské propagandě, nebo si prostě neví rady.

Nová mezikontinentální balistická raketa Hwasong-15, kterou Severní Korea otestovala v úterý večer SEČ, dosáhla výšky 4500 kilometrů a dopadla do Japonského moře asi 960 kilometrů od místa odpalu. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Severní Korea oznámila úspěšný test nové mezikontinentální rakety.

Washington na dostřel



Americký ministr obrany James Mattis uvedl, že raketa dosáhla ve svém letu větší výše než jakákoli předchozí raketa odpálená v KLDR. Z testu vyplývá, že pokud by byla odpálena pod menším úhlem, mohla by mít dosah 13 tisíc kilometrů.

„Taková raketa by měla dostatečný akční rádius, aby zasáhla Washington a kterékoli jiné místo na americké pevnině,“ potvrdil americký vědec David Wright. [celá zpráva]